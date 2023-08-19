السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهلى جدة يستعيد خدمات فيرمينو أمام الأخدود فى الدورى السعودى

روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن آخر تطورات إصابة النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة، قبل مواجهة الأخدود في الدوري السعودي.

وكان فيرمينو يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، ليغيب على إثرها عن مباراة أهلي جدة أمام الخليج، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن للمحترفين"، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.                            

آخر تطورات إصابة فيرمينو قبل مباراة أهلي جدة والأخدود

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المصري خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي بنادي الأهلي السعودي، قد منح فيرمينو الضوء الأخضر للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأفادت الصحيفة السعودية، بأنه تقرَّرت عودة فيرمينو مع فريقه للتدريبات الجماعية، استعدادًا للمشاركة أمام الأخدود.

ويستعد فريق أهلي جدة لمواجهة الأخدود، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وكان فيرمينو قد ساهم في فوز أهلي جدة أمام الحزم بنتيجة 3-1، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري السعودي، حيث سجل النجم البرازيلي الثلاثة أهداف "هاتريك".

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