رسميًا.. أهلي جدة يعلن التعاقد مع ميريح ديميرال مدافع أتالانتا

أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع التركي مريح ديميرال، مدافع فريق أتالانتا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل أهلي جدة في مفاوضات مع إدارة أتالانتا خلال الأيام الماضية للتعاقد مع ديميرال.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، أعلن من خلاله التعاقد مع ديميرال، معلقًا: "محارب آخر يعزز كتيبتنا".

ديميرال بدأ مسيرته ضمن شباب فريق فناربخشة التركي وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى وصلت لفريق تحت 19 عامًا وانتقل منها لنادي ألكانينسي البرتغالي في صفقة انتقال حر وأعير منه لرديف سبورتنج لشبونة ثم صعد للفريق الأول بسورتنج لشبونة في صيف 2018 بعدما أكمل انتقاله بشكل رسمي، وأعير لنادي ألانيا سبور لمدة ستة أشهر ثم انتقل لألمانيا سبور نهائيًا في يناير 2019 ورحل في نفس الوقت لفريق ساسولو الإيطالي معارًا ثم انتقل له نهائيًا في صيف 2019 وبعدها انضم لصفوف يوفنتوس وقضى موسمين مع النادي قبل الانتقال لنادي أتالانتا في صيف 2021 معارًا لمدة موسم وبعدها أكمل انتقاله نهائيًا.