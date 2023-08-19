السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أهلي جدة يعلن التعاقد مع ميريح ديميرال مدافع أتالانتا

مريح ديميرال
مريح ديميرال

أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع التركي مريح ديميرال، مدافع فريق أتالانتا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل أهلي جدة في مفاوضات مع إدارة أتالانتا خلال الأيام الماضية للتعاقد مع ديميرال.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، أعلن من خلاله التعاقد مع ديميرال، معلقًا: "محارب آخر يعزز كتيبتنا".

ديميرال بدأ مسيرته ضمن شباب فريق فناربخشة التركي وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى وصلت لفريق تحت 19 عامًا وانتقل منها لنادي ألكانينسي البرتغالي في صفقة انتقال حر وأعير منه لرديف سبورتنج لشبونة ثم صعد للفريق الأول بسورتنج لشبونة في صيف 2018 بعدما أكمل انتقاله بشكل رسمي، وأعير لنادي ألانيا سبور لمدة ستة أشهر ثم انتقل لألمانيا سبور نهائيًا في يناير 2019 ورحل في نفس الوقت لفريق ساسولو الإيطالي معارًا ثم انتقل له نهائيًا في صيف 2019 وبعدها انضم لصفوف يوفنتوس  وقضى موسمين مع النادي قبل الانتقال لنادي أتالانتا في صيف 2021 معارًا لمدة موسم وبعدها أكمل انتقاله نهائيًا.

نادي أهلي جدة مريح ديميرال ديميرال لانتقالات الصيفية الاهلي السعودي

الأكثر قراءة

طُرد من القرية بسبب أخلاقه السيئة فعاد بمنشورات يخوض فيها بأعراض نسائها

"رصاص حى ومطاردة فى الشارع".. مقتل مقاول فى شوارع الحى الراقى بالأهرام

"الدستور" تنشر صورة قاتل طليقته فى الشارع بالفيوم لحظة القبض عليه

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويفتتح أهدافه فى الدورى الإنجليزى

مصرع وإصابة 11 إثر انقلاب ميكروباص بطريق مطروح- السلوم

مصدر أمنى ينفى انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل