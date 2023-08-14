الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سكاي سبورتس: ليفربول يتوصل لاتفاق مع ساوثهامبتون للتعاقد مع روميو لافيا

روميو لافيا
روميو لافيا

أكدت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي وافق على طلبات ساوثهامبتون المادية، للتعاقد مع البلجيكي روميو لافيا لاعب خط الوسط، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ليفربول يكثف مفاوضاته للتعاقد مع لافيا في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل أن يتوجه إلى مويسيس كايسيدو، لكن تشيلسي استطاع حسم الصفقة، ليعود “الريدز” مرة أخرى للتفاوض مع اللاعب البلجيكي الذي يبلغ من العمر 19 عامًا.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن ليفربول توصل لاتفاق مع ساوثهامبتون للتعاقد مع لافيا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي لا يزال يضغط من أجل التوقيع مع لافيا، بعد أن كان على وشك التوصل لاتفاق مع ساوثهامبتون أواخر الأسبوع الماضي.

وتابعت الشبكة أنه بعد فشل ليفربول في التعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي اختار الانتقال لـ تشيلسي، توجه النادي لخياره الذي استمرت المفاوضات معه لفترة طويلة، لافيا.

وكان ساوثهامبتون يطلب الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لافيا البالغ من العمر 19 عامًا، حيث رفضوا في وقت سابق 3 عروض من ليربول، وعرض من تشيلسي.

ويتبقى في عقد لافيا أربع سنوات مع ساوثهامبتون بعد انضمامه من مانشستر سيتي الصيف الماضي لكن من المتوقع أن يغادر بعد هبوط فريقه من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وانتقل لافيا في صيف 2022 لصفوف ساوثهامبتون من مانشستر سيتي ثم ظهر بقوة الموسم الماضي مع فريقه.

وشارك الدولي البليجيكي مع ساوثهامبتون الموسم الماضي في 34 لقاء وسجل هدفًا وحيدًا.

ليفربول روميو لافيا ساوثهامبتون لافيا سكاي سبورتس

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