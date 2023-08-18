الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد رفض ليفربول.. روميو لافيا ينتقل إلى تشيلسى رسميًا

روميو لافيا
روميو لافيا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع البلجيكي روميو لافيا، قادمًا من ساوثهامبتون.

ورحب "تشيلسي" عبر موقعه الإلكتروني بلاعبه الجديد، مؤكدين توقيعه لعقد طويل الأمد مع النادي، حتى صيف عام 2030.

وعبر "لافيا" عن سعادته بإتمام انتقاله إلى تشيلسي، معلقًا: "أنا سعيد حقًا بالانضمام إلى تشيلسي وأن أكون جزءًا من هذا المشروع المثير، إنه نادي كرة قدم رائع وله تاريخ رائع وأنا متحمس حقًا للبدء، مضيفًا لا أطيق الانتظار لمقابلة جميع زملائي الجدد في الفريق وبناء التناغم معًا لتحقيق أشياء رائعة معًا".

وتُقدر تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ 53 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كإضافات.

ولعب لافيا ضمن صفوف فريق ساوثهامبتون منذ انتقاله من صفوف مانشستر سيتي تحت 21 عامًا في صيف 2022، مقابل 12.3 مليون يورو، طوال 35 مباراة، وسجل هدفًا وصنع آخر لزملائه في الفريق.

وسبق أن توصلت إدارة ليفربول لاتفاق من أجل ضم روميو لافيا مقابل 60 مليون جنيه استرليني، ولكن اللاعب أبدى رغبته في الانضمام لتشيلسي.

يُذكر أن ليفربول كان قد توصل أيضًا لاتفاق مع برايتون للتعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لكن الأخير أبدى تمسكه بالانتقال لتشيلسي، لينتقل للفريق اللندني في أغلى صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ روميو لافيا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق أندرلخت، وصعد لفريق تحت 18 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، ثم انتقل لمانشستر سيتي في نفس المرحلة العمرية في صيف 2020، قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 23 عامًا في يناير 2021، ثم رحل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

تشيلسى روميو لافيا ساوثهامبتون لافيا نادي تشيلسي

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