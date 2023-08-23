بعد السقوط أمام وست هام.. ماذا قدم تشيلسى فى عام 2023؟

يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي تقديم نتائج سلبية وكارثية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال عام 2023 الجاري.

وكان فريق تشيلسي قد تلقى هزيمة قاسية أمام وست هام يونايتد بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجديد.

وسجل كارني تشوكويميكا هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 28، بينما أحرز نايف أكرد الهدف الأول لفريقه وست هام في الدقيقة السابعة، ثم أضاف ميكائيل أنطونيو الهدف الثاني في الدقيقة 53، ليُزيد لوكاس باكيتا معاناة الخِصم ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

ماذا قدم تشيلسى فى الدورى الإنجليزى خلال عام 2023؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه فريق تشيلسي والنتائج السلبية التي حققها في عام 2023 الجاري، وذلك على النحو التالي:

- خاض فريق تشيلسي 25 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023 الجاري.

- خلال هذه المباريات، حقق 4 انتصارات فقط (أمام كل من كريستال بالاس، ليدز يونايتد، ليستر سيتي وبورنموث)، وحقق 9 تعادلات، بينما تلقى 12 هزيمة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو تشيلسي 21 هدفًا فقط في الدوري الإنجليزي في عام 2023، ولم يسجل أكثر من هدف في نفس المباراة سوى في 4 مباريات فقط.

- بينما تلقى تشيلسي 34 هدفًا، كما شهدت 10 مباريات اهتزاز شباك البلوز بأكثر من هدف.

- ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن تشيلسي فشل في التسجيل خلال 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، أي بنسبة 40%.

- في المقابل، خرج تشيلسي بشباك نظيفة في 5 مباريات فقط، أي بنسبة 20% من المواجهات.

وخاض فريق تشيلسي مباراتين فقط في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجديد 2023-2024، الأولى كانت أمام ليفربول وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، بينما خسر أمام وست هام يونايتد بنتيجة 1-3.