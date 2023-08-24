الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم الجندى: انضمام مصر لـ"بريكس" شهادة دولية جديدة لدور مصر المحورى عالميًا

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إعلان انضمام مصر لتجمع البريكس يناير 2024، مشيرًا إلى أن هذا الانضمام يدلل بما لا يدع مجالًا للشك على دور أهمية دور مصر المحوري إقليميًا وعالميًا، وسيأتي بالعديد من النتائج الإيجابية في تعامل الدولة المصرية مع دول تجمع البريكس، لا سيما وأن تلك الدول تستحوذ على نمو اقتصادي كبير، وبالتأكيد ستستفيد مصر من هذا النمو، من خلال إتاحة فرصة تنشيط الصادرات المصرية للأسواق الروسية والصينية والهندية، مما يعزز من توفير العملة الصعبة، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

البريكس يتمتع بالقدرات التي تجعله قادرًا على إدارة السياسات المالية والاقتصادية

وأشار النائب حازم الجندي، في بيان له، إلى أن تجمع بريكس ما زال يتمتع بالقدرات والإمكانيات التي تجعله قادرًا على إدارة السياسات المالية والاقتصادية التي تحكم المسارات التنموية في كثير من دول العالم، نظرًا لأنه يضم أقوى الدول العظمي اقتصاديًا، ومن ثم انضمام مصر سيعزز لها فرص التبادل التجاري مع دول المجموعة، فضلًا عن الانفتاح الواسع على الشراكات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة، مما سيحقق رواجًا استثماريًا جديدًا في مصر.

txt

آفاق وتعاون مثمر وفوائد متبادلة.. ما وراء طلب مصر الانضمام لتكتل البريكس؟

txt

رويترز: تعاون اقتصادى مثمر لدول البريكس يتجاهل الجغرافيا السياسية فى القمة الحالية


يساهم في تدوير عجلة الإنتاج والتصنيع في الداخل

وأكد الجندى أن انضمام مصر لهذا الكيان الاقتصادي الضخم سيؤهلها لفرص الحصول على منتجات ومواد خام لكثير من الصناعات المحلية والوطنية بأسعار مخفضة، مما سيساهم في تدوير عجلة الإنتاج والتصنيع في الداخل، لكي تكون الدولة المصرية قادرة على المنافسة بمنتجاتها في أسواق دول المجموعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن العلاقات الجيدة والصداقات المتبادلة التي جمعت مصر بدول تجمع البريكس سواء روسيا أو الصين أو الهند، كان لها دور كبير في توجيه دعوة مصر للانضمام، فضلًا عن أنها ستساهم في تعزيز تلك العلاقات، وسيكون لها مردود إيجابي كبير على مصر خلال السنوات المقبلة.

مصر البريكس حزب الوفد الدول العظمى مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

رئيس البورصة المصرية يشارك في حلقة نقاشية على هامش مؤتمر البريكس

بمشاركة مصر.. ما هي قمة البريكس التي تجمع دول العالم أمام الدولار؟

الأكثر قراءة

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

بشراكة مصرية أسترالية.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال فى الشرق الأوسط (خاص)

نقيب التمريض تجتمع مع وزير المالية لمناقشة سبل تحسين أحوال المهنة

تفعيل عضويتها فى بنك التنمية الجديد.. ما مزايا انضمام مصر لـ"بريكس"؟

محافظ الشرقية يُحيل موظفين مقصرين بعملهم فى الزقازيق وبلبيس للتحقيق

زيادة التبادل التجارى والاستثمارات.. ماذا يعنى انضمام مصر لـ"بريكس"؟ (انفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)