رئيس الوفد يكشف تفاصيل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، تفاصيل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: "إنه لا توجد خلافات داخل حزب الوفد، وسأخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي".

وأعرب يمامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد: عن اطمئنانه لإجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية وحياد تام، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة على الحياد من الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد تقديره للقضاء المصري، مؤكدًا أن الإشراف القضائي يمنح العدالة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال القواعد الأساسية لحزب الوفد، مؤكدًا عدم اقترابه من الودائع الخاصة بحزب الوفد، معقباً: "سألتقي بأعضاء حزب الوفد بشأن تمويل حملتي الانتخابية، وسيكون هناك خاص بشأن تمويل حملتي الانتخابية".

وأكد أن أعضاء حزب الوفد جاهزون لتمويل حملته الانتخابية، لافتاً إلى أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية للمصريين وليس للوفديين فقط.

وأوضح أنه سيركز خلال حملته الانتخابية على انقاذ الاقتصاد والتعليم.