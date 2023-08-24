إصابة 6 في انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 6 عمال بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أعلى محور 26 يوليو نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

التحفظ على قائد السيارة

وتجري مباحث أكتوبر تحرياتها حول ملابسات الحادث حيث تم التحفظ على قائد السيارة وبيان سرعته اثنا القيادة ومدى وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، كما قررت النيابة إجراء تحليل مخدرات للسائق لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث من عدمه.

إغلاق محور 26 يوليو 3 اشهر

في سياق آخر، كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد أخطرت جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر قرارًا بخصوص التنسيقات التي تمت مع الجهات المختصة لمشروع مونوريل (خط وادي النيل بالعجوزة- 6أكتوبر)، للبدء في إنشاء الأستراد (كمر خرساني من الحجم الكبير) بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل، اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدا قبل مطلع المحور بمسافة ما يقرب من 500 متر.

ونص القرار على أنه تقرر غلق كلي لطريق امتداد محور26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه والموقع المشار إليهما لوقوف المعدات والأوناش ذات الحجم الكبير المستخدمة في أعمال الاستراد، لمدة 3 أشهر بدأت صباح يوم الجمعة 21 يوليو 2023 حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

و قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم طريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو وميدان لبنان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 250 مترا وكذا استحداث فتحات دخول وخروج للمركبات بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل بعد رفع كفاءتها من حيث (الطبقة الأسفلتية- الإضاءة).