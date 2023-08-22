بسبب الممشى السياحي.. المحاور البديلة بعد غلق طريق الفيوم الصحراوي

أعلنت الإدارة المرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تحويلات مرورية؛ تزامنًا مع إجراء غلق كلى بطريق الفيوم الصحراوى بالاتجاهين بالتناوب لمدة 6 أيام، بسبب إنشاء الممشى السياحى للمتحف المصرى الكبير.

بسبب الممشي السياحي.. تعرف على المحاور البديلة بعد غلق طريق الفيوم الصحراوي

وجاء في التحويلات المروية المحددة مع الشركة المنفذة كالتالي:

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي.

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.

المحاور البديلة بعد غلق طريق الفيوم الصحراوي

جاء ذلك تنفيذًا للأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر انشاؤه والذى يربط بين المنطقة الأثرية الأهرمات والمتحف المصري الكبير، الأمر الذي يتطلب رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحي.

وتبين أن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق كُلى بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب" وذلك لمدة 6 أيام على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وهى على النحو التالى:-

الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس 24/8/2023 م.

الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 25/8/2023 م وحتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023م.

كما تبين أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذه لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذلك وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم.