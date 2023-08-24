مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث عبور مشاة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيبت ربة منزل، بكسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة في جميع أنحاء الجسم ،اثر وقوع حادث عبور مشاة إذ صدمتهم سيارة أثناء عبور طريق" القاهرة _ اسكندرية "الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابة إلى لذات المستشفى بجراحات الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

إخطارا الأجهزة الأمنية بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث عبور مشاة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ربة منزل وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجارى استخراج تصاريح الدفن.

تحديد هوية المتوفين فى الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة كل من "مروه سعيد نجاح "، 44 سنة، محمود احمد محمد سليمان، 40 سنة، وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد.

اسماء المصابين والضحايا فى الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "صافيناز كامل على"، 41 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم،وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث وجارى استخراج تصاريح الدفن.