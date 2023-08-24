مصرع عامل بطعنات نافذة على يد أب ونجليه فى القليوبية

لقي عامل مصرعه بعدة طعنات نافذة بالجسد على يد أب ونجليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات سابقة على نقلة تراب في أرض ملكه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع عامل يدعى حسام حسين، 35 سنة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من طارق. ح ونجليه تعدوا عليه بسلاح أبيض حتى أودوا بحياته.