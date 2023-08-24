روشتة الوقاية من متحور"إيريس" EG.5 قبل دخول المدارس

حالة من القلق والذعر انتابت المصريين بعد الإعلان عن ظهور حالتين مصابتين بمتحور"كورونا" الجديد "إيريس" EG.5 وذلك بسبب مخاوف انتشار هذا الفيروس وتحوله إلى وباء مثلما فعل من قبل "كورونا"، وبالأخص مع اقتراب دخول المدارس وقلق أولياء الأمور من إصابة أبنائهم به نتيجة اختلاطهم بآخرين في المدارس.

وتسبب ظهور المتحور إيريس الجديد EG.5 مع قرب دخول موسم المدارس إثارة العديد من تساؤلات أولياء الأمور حول الكيفية العملية لحماية أبنائهم في ظل بدء انتشاره والخروج من مأزق هذه الأزمة على خير.

في "الدستور" نحاول الإجابة على بعض هذه التساؤلات من خلال إجابات عدد من المختصين

توعية الأطفال بضرورة غسل الأيدي

الدكتور أشرف العقبة رئيس قسم المناعة الأسبق بجامعة عين شمس قال في حديث "لدستور" أن المتحور الجديد على الرغم من كونه الأكثر انتشارًا من "كورونا" إلا أنه الأخف في الأعراض والضرر، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني على الإطلاق الاستهانة به، والتغافل عن الشعور بأيًا من أعراضه.

وأوصى العقبة الأمهات مع دخول المدارس باتباع طرق الوقاية الكافية لأبنائهم لحمايتهم من الإصابة بهذا الفيروس موضحًا أن الأمر يبدأ أولًا من الوقاية والتي تتم عن طريق تعليم الأطفال غسل الأيدي باستمرار وتوفير الأدوات اللازمة لذلك لهم، كذلك إرشادهم بضرورة استخدام الكمامات خاصة في أثناء تواجدهم بأماكن مزدحمة " وسط تجمعات كبيرة مع زملائهم".

كذلك أكد على ضرورة متابعة الأمهات لأبنائهم باستمرار ومراقبة أي أعراض غريبة تظهر عليهم مثل أعراض البرد، وعدم الاستهانة بتلك الأعراض وذلك بالمسارعة إلى الكشف الطبي عليهم، وفي حال –لا قدر الله- تبين أنهم حاملي الفيروس يجب عزلهم تمامًا عن المدرسة والمجتمع من حولهم حتى تمام الشفاء لكي لا يصيبوا أخرين بالعدوى.

ضرورة عودة طبيب المدرسة

من جانبها أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب أن وجود بعض الإصابات بالمتحور الجديد في مصر أمر لم يكن مستبعد مشيرة إلى أننا في فترة الصيف والتي بها يكثر الفيروسات والبيكتريا وانتشارها، كما أنها فترة يزيد فيها السفر والتنقل عبر البلدان مما يزيد من فرص انتشار تلك الفيروسات.

تابعت أنه مع قدوم المدارس يجب على كل من المدرسة وأولياء الأمور التعاون حماية للأطفال من الإصابة موضحة أنه من ناحية المدرسة يجب أن يعود دور الطبيب المدرسي الذي يقوم باستمرار بعمل إجراءات فحوصية على الطلبة بشكل دوري، كما أشارت إلى ضرورة عودة أجهزة المجسات التي تثبت على أبواب المؤسسات ومنها المدارس بالطبع.

أما عن دور الأم أكدت عبد الوهاب على ضرورة أن توعي الأمهات أبنائهن بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل زجاجات المياه والمناشف مع زملائهم، بالإضافة إلى توعيتهم بضرورة الإفصاح عن أي شكوى عضوية يمرون بها وذلك لسرعة الكشف عليهم.

يُذكر أنه حتى الآن، أشار عدد من خبراء الصحة حول العالم أن إيريس "هو نفسه من حيث الأعراض"مع فيروس "كورونا"، فقد أوضح توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في نيويورك، أن الأعراض الشائعة بينهما والتي يجب توخي الحذر بشأنها هي الحمى أو القشعريرة، والسعال، وكذلك الضيق في التنفس وأيضًا صعوبة في التنفس، والتعب، والصداع وكذا آلام في العضلات بالإضافة إلى فقدان جديد للذوق أو الرائحة، والتهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف، والغثيان أو القيء و إسهال.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة وجود حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور إيريس EG-5.2 وجاءت الأعراض الإكلينيكية التى ظهرت عليهما خفيفة و يتماثلان للشفاء.

أماوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فكانت قد أعلنت خريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.