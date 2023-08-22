"النوم بعد العشاء".. أمجد الحداد يقدم روشتة لتقوية المناعة ومواجهة المتحور الجديد

قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، روشتة لتقوية جهاز المناعة، ومواجهة متحور كورونا الجديد eg5، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن رصد أول حالتي إصابة بالمتحور.

وقال الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أول خطوة في الحفاظ على المناعة وتقويتها، هو الغذاء الصحي، غذاء بروتيني قليل الدسم، قليل السكر والبعد عن المواد الحافظة، والمياه الغازية، والإكثار من الخضراوات، وتناول المكسرات، والتعرض للشمس يوميًا للحصول على فيتامين د.

ونصح بممارسة الرياضة بصورة يومية، والابتعاد عن التدخين، لأن متحور كورونا الجديد من الأمراض التنفسية التي تنتقل من شخص لآخر، كما نصح بضرورة النوم مبكرًا بعد العشاء، ولمدة 7 ساعات على الأقل، بالإضافة لأهمية العامل النفسي، وعدم الذعر من المتحور الجديد.