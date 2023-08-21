بعد الإعلان عنه.. أعراض وطرق الوقاية من المتحور الجديد "إيريس"

يعيش العالم في حالة من القلق بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن متحور إيريس وهو المتحور الجديد من فيروس كورونا، والذي يعد منتشرًا في بعد الدول بقارة أوروبا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن متحور EG.5 وأطلقت عليه اسم Eris، كمتغير مثير للاهتمام، وتم اكتشاف متحور إيريس في أكثر من 50 دولة وتمثل 17 ٪ من إجمالي حالات كورونا في الولايات المتحدة.

وتتابع وزارة الصحة والسكان الوضع الوبائى لفيروس كورونا والفيروسات التنفسية، بحسب ما قاله الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال منظومة رصد قوية.

وقال عبد الغفار أن الترصد الروتينى يشمل الأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.

ارتداء الماسك الطبي والتباعد الاجتماعي.. أبرز الإجراءات الوقائية

الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، أكد على أنه لم يرصد حتى الآن إصابة بالمتحور الجديد إيريس EG.5 في مصر، ومع ذلك فإنه يجب توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة.

أوضح بدران لـ "الدستور" أن الأعراض الشائعة التي رُصدت من قبل منظمة الصحة العالمية هي ارتفاع درجات الحرارة الجسم وسرعة العدوى، فضلًا عن آلام في الجسم وانسداد الأنف إذ أن الإصابة تكون في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي.

وعن الإجراءات الاحترازية يقول استشاري الحساسية والمناعة، ارتداء الماسك الوقائي والتي شددت عليه منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

أعراض المتحور الجديد إيريس

ومن جانبه، تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أعراض المتحور الجديد إيريس من فيروس كورونا والتي أبرزها هي سرعة الانتشار بين المصابين بالفيروس.

وتختلف الأعراض قليلًا عن المتحورات السابقة من فيروس كورونا، بحسب الدكتور حسام حسني، الذي أكد على أن متحور أيريس يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولا يدخل على الرئتين.

وأضاف حسني أن من بين الأعراض ارتفاع في درجة حرارة الجسم وآلام في عظام الجسم والزور، وضعف وتكسير وكحة مستمرة، وشعور بالألم عند البلع أو الحديث فضلا عن سيلان بالأنف والصداع.

متحور ايريس بحسب منظمة الصحة العالمية