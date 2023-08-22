الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة": المتحور الجديد لا يؤدى إلى زيادة أعداد المحتاجين للرعاية المركزة

المتحور الجديد
المتحور الجديد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل حالتين من المتحور الجديد “إريس” اليوم في مصر نتيجة شكوتهم من أعراض الإصابة بالجهاز التنفسي العلوي، معبرًا:" الوزارة والقطاع الصحي يترصدان أمراض الجهاز التنفسي في جميع المحافظات المصرية، لذا يتم إجراء مسحة للمرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي".

المتحور الجديد 

وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الحالتين اللتين تم رصدهما يعانيان من أعراض بسيطة مثل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

وأضاف في حديثه، أن أعراض المتحور الجديد هى ذاتها نفس الأعراض التي كانت توجد في متحور أوميكرون وباقي نزلات البرد العادية، معبرًا:" الحالتين اللتين تم رصدهما لم يمكثا في المستشفى ولو ليوم واحد".

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي نعلن عنها مرارًا وتكرارًا يجب أن يكون أسلوبًا صحيًا للحياة، مثل تطهير الأسطح، غسل اليدين باستمرار، ارتداء الكمامة في حال الشعور بأعراض البرد.

وتابع: "هذا المتحور لا يؤدي إلى زيادة في أعداد المحتاجين للرعاية المركزة، ولا يؤدي إلى زيادة في معدلات الوفيات، لا يؤدي إلى مصر أشد".

تعزيز المناعة

واستطرد: "اللقاحات متوفرة وعلى ذوي الأمراض المزمنة أخذ الجرعات التعزيزية سريعًا لتقوية الجانب المناعي للتصدي لذلك المتحور الجديد".

وأشار إلى أنه مازالت التوصيات تشير إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة مع اقتراب موسم الدراسة للعام الجديد، ولكن يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتاد عليه.

 

حسام عبد الغفار متحدث الصحة الصحة متحور اريس الحياة اليوم الحياة

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