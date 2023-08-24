ظاهرة نادرة.. سر الإعصار النارى فى حرائق غابات كندا

ظهر الإعصار الناري النادر خلال حرائق غابات كندا، الأسبوع الماضي، وأدى إلى اشتعال النيران والحطام، حيث تعد هذه ظاهرة نادرة الحدوث للغاية، ما دفع العلماء للبحث عن سر وقوعها في أسوأ حرائق تشهدها كندا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد حدثت هذه الظاهرة النارية أثناء حريق غابات داونتون ليك بالقرب من ليلويت في 17 أغسطس وأثارت المخاوف، حيث كأنه تم طلاء الأفق باللون الأحمر.

ظاهرة نادرة وسر الإعصار الناري

وتابعت أنه تم تسجيل الظاهرة بالفيديو من قبل أفراد الأرض وهم يستجيبون للحريق وتمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمت مشاهدته ما يقرب من 500 ألف مرة.

وقالت خدمة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية BC Wildfire، إن دوامات النار أو الإعصار الناري هي أعمدة من الغاز واللهب تدور بشكل مكثف، حيث أدى مزيج من الجبهة الباردة التي تمر عبر المقاطعة وعدة أيام من الطقس الجاف والحار إلى الظروف المثالية لإعصار النار، وليس من الواضح ما إذا كان الإعصار الناري قد أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار أخرى في الممتلكات في المنطقة.

حرائق الغابات في كندا

وشاركت BC Wildfire مقطع فيديو للإعصار الناري على منصة التواصل الاجتماعي X وشرحت حدوثه في سلسلة من المنشورات.

وقالت إن "الظروف الفريدة والسلوك الناري الشديد لم تشهده غالبية حرائق الغابات في المنطقة".

وأوضحت الصحيفة أن اللقطات العاصفة تظهر الإعصار الناري وهو يتحرك في السماء ويقذف ألسنة اللهب والحطام، حيث مرت الجبهة الباردة عبر منطقة Gun Lake بين الساعة 3 صباحًا و6 صباحًا، مما تسبب في مجموعة خاصة من الظروف في حريق غابات داونتون ليك، وتسببت الرياح القوية القادمة من الجنوب الغربي في تفاقم الحرائق بكثافة كبيرة.

حرائق الغابات في كندا

وتابعت أن قيمة الرطوبة النسبية البالغة 14 بالمائة عند الساعة الرابعة صباحًا كانت نادرة رؤيتها بين عشية وضحاها، وكان هناك مقياس منخفض لكمية الرطوبة في الهواء بمقدار 12 درجة، وكان هذا انخفاضًا كبيرًا بمقدار 68 درجة عن الليلة السابقة.

حرائق الغابات في كندا

وقالت خدمة مكافحة حرائق الغابات: "مع هذا المزيج من الظروف وسلوك الحرائق، كانت شدة الحرائق أكثر تطرفًا خلال هذه الفترة الليلية، ووصلت إلى شدة لم نشهدها حتى خلال النهار، حيث أدى هذا المزيج الفريد من كثافة النيران العالية والرياح القوية وعدم استقرار الكتلة الهوائية إلى تكوين إعصار ناري فوق بحيرة جون".

فيديو الإعصار الناري