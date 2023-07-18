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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النيران تلتهم غابات كندا فى أكبر موسم للحرائق منذ 34 عامًا

حرائق الغابات
حرائق الغابات

اتخذ موسم حرائق الغابات الذي حطم الرقم القياسي في كندا منعطفًا مميتًا بعد مقتل اثنين من رجال الإطفاء وزيادة الخسائر الاقتصادية والبشرية المتفاقمة بالفعل للحرائق غير المسبوقة التي دمرت مساحات من الغابات الشمالية في البلاد.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه حتى أمس الاثنين، احترق أكثر من 10 ملايين هكتار في جميع أنحاء البلاد وهي منطقة بحجم آيسلندا.

وتابعت أنه ما تشهده كندا الآن يُعد أكبر موسم حرائق على الإطلاق منذ 34 عامًا، عندما تُركت 7.6 مليون هكتار متفحمة، لكن المسؤولين حذروا من أن الموسم الذي حطم الأرقام القياسية هذا العام لم ينته وأنه لا يزال في منتصف الطريق، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة حتى نهاية الصيف.

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موسم قياسي

وأشارت إلى أنه مع اشتعال ما يقرب من 900 حريق، يمكن أن يعاني قرابة من 70 مليون شخص مرة أخرى من تنبيهات نوعية الهواء الرديئة من دخان حرائق الغابات، مع ضباب كثيف من الحرائق في غرب كندا من المتوقع أن يتحرك شرقًا إلى أجزاء من شمال الولايات المتحدة وإلى أقصى الجنوب مثل ألاباما.

وتابعت أنه في كندا، تحول التركيز إلى مقتل اثنين من مقاتلي حرائق الغابات أثناء إخماد الحرائق، وهي حالات وفاة نادرة تركت أطقمًا منهكة في حالة حداد.

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وقال مسؤولون في الأقاليم الشمالية الغربية في نهاية هذا الأسبوع إن رجل إطفاء توفي يوم السبت أثناء إخماد حريق على مساحة 10 هكتارات بالقرب من منطقة فورت ليارد، وبالقرب من الحدود مع كولومبيا البريطانية، ولم يذكر المسؤولون اسم رجل الإطفاء ولم يذكروا سبب الوفاة لكن وزير البيئة في الإقليم شين طومسون وصف يوم الأحد الضحية بأنه "خسارة لا يمكن تصورها".

ووصف رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أخبار سقوط ضحايا بأنها "مفجعة"، وقال وزير الاستعداد للطوارئ، بيل بلير، إن وفاة إحدى رجال الأطفاء وممرضة أخرى كانت بمثابة "تذكير مأساوي" بالمخاطر التي تواجه طواقم الإطفاء والخدمة المدنية في المناطق النائية الكندية.

توقف الحياة

وأفادت الصحيفة البريطانية، إلى أنه بالإضافة إلى إجبار أكثر من 120 ألف شخص على ترك منازلهم ، أوقفت الحرائق في بعض الأحيان إنتاج النفط والغاز في ألبرتا واشتعلت في أكشاك خشبية قيّمة على جانبي البلاد.

قال ديريك نيجار، رئيس جمعية منتجات الغابات الكندية ، للصحافة الكندية إن "التأثير كبير"، حيث تم إغلاق المصانع مؤقتًا.

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بسبب الحرائق.. الأبخرة الضبابية تجتاح الغابات الكندية

النيران الغابات الحرائق كندا الخسائر الرقم القياسي البشرية

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