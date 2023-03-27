القاهرة الإخبارية: إسبانيا تطلب من «سياح الحرائق» الابتعاد عن الغابات المشتعلة (فيديوجراف)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن حرائق إسبانيا بعنوان "إسبانيا تطلب من سياح الحرائق الابتعاد عن الغابات المشتعلة".

حذر مسئولون إسبانيون من وصفوهم بـ"سياح الحرائق" من الاقتراب من الحرائق المشتعلة في شرق البلاد حتى لا يتعرضوا للخطر ويعرقلوا جهود إخماد النيران التي يبذلها 500 عامل إطفاء منذ 4 أيام وتدعمهم 20 طائرة.

وجاء التحذير بعد أن رصدت الشرطة 14 من راكبي الدراجات يقتربون من الحرائق ليشاهدوها عن قرب.

وأفاد مسئولون، بأن 1700 قروي غادروا منازلهم بسبب تلك الحرائق التي دمرت ما يقرب من 10 آلاف فدان.