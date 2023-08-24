إرضاء الغير على حساب النفس.. ما هي أعراض متلازمة الفتاة الطيبة؟

تشتكي الكثير من النساء سوء معاملة من حولهن، على الرغم من أنهن يتعاملن بطيبة ولا يقومن بافتعال أي مشاكل، بل على العكس يحاولن حل أي مشاكل يمكن أن يقع فيها أي شخص حولهن.

وفي علم النفس يسمى ذلك متلازمة الفتاة الطيبة، وهو مصطلح طب نفسي معترف به، ولكنه يستخدم بشكل غير رسمي لوصف الشخص الذي لديه سلوكيات أو ميول معينة يمكن أن تؤدي إلى سلوك يرضي الناس ، أو يبحث عن التحقق الخارجي أو يحاول أن يكون شخصًا مثاليًا طوال الوقت.

وحسب موقع "Hindustan times"، فقد قال الدكتور كومار بيتر هذه كلها سلوكيات أصبحت هي القاعدة في المجتمع، فكرة أن الفتيات يجب أن يكن مطيعات، ويضحين بأنفسهن فهي فكرة تم تمجيدها في ثقافتنا، دائما كانوا يقولون الفتيات لا يقولن لا، ولا يرفعن أصواتهن، وليس لديهن آراء قوية، ولا ينبغي أن يجادلن، يجب أن يتم التحدث إليهن بشكل جيد دائمًا، وما إلى ذلك، غير العديد من الأفكار التي يتم تربية الفتيات الصغيرات عليها، ثم المسلسلات التليفزيونية، التي ترسخ تلك الأفكار.

وتابع الدكتور كومار بيتر، هذا التصور للإناث المثاليات لدى الناس إما عن أنفسهم أو عن النساء من حولهم هو مصدر قلق أو سبب لقضايا الصحة العاطفية والعقلية مثل القلق، وتدني احترام الذات، والسلوك الذي يرضي الناس والعديد من اضطرابات الصحة العقلية الأخرى مثل الشريط الحدودي.

وأضاف: "الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الفتاة الطيبة لديهم تقدير ضعيف للذات لدرجة أنهم كثيرًا ما يكافحون من أجل قول لا، أو قبول هويتهم، أو وضع حدود شخصية على الرغم من حقيقة أن هذه كلها مهارات يجب أن يمتلكوها، ولكن هؤلاء الأشخاص لديهم مهارات سيئة للغاية في إدارة التوتر بشكل عام، وكل ذلك يؤثر على علاقاتهن وخياراتهن وقراراتهن المالية وتفاعلاتهن الاجتماعية ومجالات أخرى من حياتهن.

- بعض العلامات المحتملة لمتلازمة الفتاة الطيبة

1. إرضاء الناس:

أحتاج إلى إرضاء الآخرين على حساب رفاهيتي، صعوبة قول لا، قد تكون النتيجة لذلك هي القيام بالكثير من الأشياء غير الصحية مثل تجويع النفس والانتظار حتى يتناول الغير الطعام، والنظر بطريقة معينة، واستخدام المنتجات التي يمكن أن تلحق الضرر بالجسم على المدى الطويل، واقتراض المال، والكذب، وعزل النفس وما إلى ذلك.

2. الخوف من الرفض:

الخوف المستمر من الرفض أو الحكم من قبل الآخرين يمكن أن يؤدي إلى تجنب الصراعات والمواجهات واتخاذ القرارات حتى في الاختيارات البسيطة مثل تفضيلات الطعام أو الملابس الشخصية قد يمنع هذا الخوف الأفراد من تأكيد أنفسهم أو التعبير عن معارضتهم، حتى عندما يكونون غير راضين عن الموقف.

3. الكمالية:

الرغبة ومحاولة أن تكون خالية من العيوب في جميع جوانب الحياة، ووضع معايير عالية بشكل غير واقعي، والشعور بالضيق عندما لا تتمكن من تحقيقها، يصاب العديد من الأشخاص بمشاكل الصحة العقلية مثل الوسواس القهري نتيجة لذلك.

4. صعوبة وضع الحدود:

عدم القدرة على وضع حدود شخصية واضحة، والتعبير عن عنها بشكل حازم مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى إهمال أنشطة العناية بالنفس والذات.

5. سلوك الإنقاذ:

غالبًا ما تتولى النساء اللاتي يظهرن مثل هذه الميول أدوار القائم بالرعاية أو المنقذ أو المصلح في العلاقات، وهذا يمكن أن يؤثر على اختياراتهن على المدى الطويل، مما يدفعهن إلى الدخول في علاقات غير متوافقة.

6. الشعور بالذنب:

يشعرن بالذنب خاصة عند إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، أو وضع احتياجاتهم الخاصة كأولوية.