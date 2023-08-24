الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناهد إمام لـ "الشاهد": المراجعات الفكرية ليست كافية للتخلص من فكر الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وناهد إمام

قالت الكاتبة الصحفية  ناهد إمام، إن المراجعات الفكرية التي يقوم بها المنشقون عن الإخوان، ليست كافية للتخلص من فكر هذه الجماعة وسيطرتها.

 

وأضافت ناهد إمام خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محم الباز، عبر فضائية extra news: لو أن المراجعات الفكرية كافية للتخلص من فكر الإخوان وسيطرتهم كنت عملتها، بما أنني صحفية وقارئة، لكن المشكلة في أن الفكرة متغلغلة في المشاعر، والمشاعر هي النفس والصحة النفسية، يعني أنني في حاجة إلى الذهاب إلى متخصص حتى يساعدني لأن هناك طبقات في اللاوعي عندي موجود بها هؤلاء الناس بأفكارهم ومواقفهم معي في كل الأحداث خلال حياتي، مثل الطفل التي تحفر في ذاكرته كل أحداث الطفولة. 

 

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

 

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .

ناهد إمام برنامج الشاهد الإخوان المراجعات الفكرية الإعلامي محمد الباز

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