الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الشاهد».. ناهد إمام تكشف كواليس خلاف عزة الجرف وزوجة عصام العريان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وناهد إمام

تحدثت الكاتبة الصحفية ناهد إمام، عن علاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية بعد استقطابها قبل أن تعلن انشقاقها عام 2008، والمشكلة التي حدثت بين عزة الجرف وزوجة عصام العريان بسببها.

وقالت “إمام” خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز عبر برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عزة الجرف وزوجة عصام العريان اتخانقوا على ضمي إلى جماعة الإخوان بسبب نظام الأُسر، كل منهما كانت ترغب في ضمي إلى أسرتها".

وأضافت: "لما بقى مرضي عني وتأكدت الجماعة مني اصطحبوني إلى زينب الغزالي" مشيرة إلى أنه لا يلتقي زينب الغزالي إلا من وصلت إلى مرتبة عالية داخل قسم الأخوات.

وتابعت: "كانوا يعتبرونها من الشخصيات العزيزة يذهب إليها من وصل وأصبح مرضيًا عنه فقط، وبالفعل ذهبت وكنت مبسوطة جدًا".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز ناهد إمام جماعة الإخوان زينب الغزالى

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