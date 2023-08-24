إيبارشية القوصية والرهبنة الفرنسيسكانية تودعان الأب لويس أيوب الفرنسيسكانى

ودع صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك ومجمع كهنة الإيبارشية والرهبان والراهبات إلى العرس السماوي الراهب الأب لويس أيوب الفرنسيسكاني أول من التحق بالرهبنة الفرنسيسكانية من أبناء الإيبارشية، والذى قدم خلال حياته الرهبانية والكهنوتية مسيرة حافلة بالعطاء فى خدمة الرب برهبنة الإخوة الأصاغر.

وبالتزامن مع رحيله.. أبرز المعلومات عن الراحل الجليل فى سطور

الأب لويس أيوب الفرنسيسكاني، رحل وكان يبلغ من العمر ٨١ سنة و٣ أشهر و٢٠ يوما، وفي الرهبنة ٦٣ سنة و١١ يوما، وفي الكهنوت ٥٦ سنة وشهر و٢٩ يوم.

راهب بسيط عاش فضيلة الصمت والاختفاء والبساطة الشديدة والفقر الاختياري، بعيدا عن كل مظاهر العالم.

ولد لويس أيوب حنس في بلدة بني قرة (أسيوط) من أصل عزبة ويصا صنبو ديروط في 3 مايو 1942، والتحق بإكليريكية أسيوط في 26 أغسطس 1952، والتحق بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة في 7 أغسطس 1957، وارتدى الثوب الرهباني في 11 أغسطس 1959 وقدم نذوره الرهبانية المؤقتة في 12 أغسطس 1960 ونذوره الرهبانية الدائمة في 8 ديسمبر 1966 وسيم كاهنا في 25 يونيو 1967.

وخدم في إسنا ونجع حمادي وفرشوط والمقطم وأسيوط وبورسعيد وباكوس ومدن أخرى.