فرج عامر عن فريق سموحة: "جبنا صفقات هيكونوا نجوم آخر الموسم الجديد"

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن النادي تعاقد مع صفقات ممتازة استعدادًا للموسم الجديد، معقباً: "مكنش عندنا خط دفاع ولا وسط.. وجبنا صفقات هيكونوا نجوم آخر الموسم الجديد".

وأضاف محمد فرج عامر، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن لاعبي سموحة في الموسم الجديد من أهم العناصر التي ستظهر في الدوري، لافتاً إلى أن سموحة فريق يفرز العديد من العناصر المميزة في الدوري.

وأشار إلى أن مصطفى فتحي لعب نصف الموسم في سموحة وأحرز 17 هدفًا، لافتاً إلى أنه أخبر الكابتن الخطيب بأن محمد عبدالمنعم هو أفضل مساك في مصر.

وأوضح أنه أحضر لاعباً من نادي أسوان سيكون من أحسن لاعبي مصر بقيمة 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه قد تقدم ببلاغ للنيابة في مجلس إدارة سموحة السابق بتهمة إهدار المال العام.

ولفت إلى أن دكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر كان يرعى بطولات كثيرة في نادي سموحة.