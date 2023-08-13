فرج عامر يكشف قيمة إعارة أحمد مصطفى إلى الأخدود

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، القيمة المالية لإعارة أحمد مصطفى لاعب الفريق السكندري إلى صفوف الأخدود السعودي.

وأعلن نادي الأخدود في يوليو الماضي عن تعاقده مع أحمد مصطفى لاعب سموحة على سبيل الإعارة.

وانضم أحمد مصطفى إلى صفوف الأخدود على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكشف فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك عن انتقال أحمد مصطفى إلى الأخدود مقابل 100 ألف دولار.

ويشارك فريق الأخدود في دوري "روشن" هذا الموسم بعد صعوده من دوري "يلو".

ويستهل الأخدود مشواره في الدوري السعودي غدا بمواجهة الشباب.