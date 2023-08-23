شردى: مخرجات بريكس هدفها الخروج من أزمة الدولار العالمية

قال الإعلامي محمد شردي، إن اجتماعات قمة بريكس مهمة جدًا، مؤكدًا أن مخرجات القمة التي ستخرج من القادة المشاركين والدول الكبرى هي جزء من تحرك العالم الواضح جدًا نحو الخروج من أزمة اقتصادية مفروضة على كل دول العالم وهي أزمة الدولار.

وأضاف شردي خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل إلى جنوب إفريقيا؛ لحضور اجتماعات القمة الـ15 لبريكس، مؤكدًا أن الوجود المصري في البريكس مهم جدًا.

وأشار إلى أن قمة بريكس تضم أكثر من 28 وفدًا، مؤكدًا أن العالم يبحث عن مخرج من مأزق الدولار أو الحصار الدولاري على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن رئيس جنوب إفريقيا أعرب عن قلقه من استخدامات المؤسسات المالية العالمية كجزء من أدوات الصراع السياسي، داعيًا إلى عمل المؤسسات الاقتصادية دون عرقلة أو تدخل، بالإضافة إلى السعي لتعزيز التعاون بالعملات المحلية بين دول مجموعة بريكس.