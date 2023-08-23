"القاهرة الإخبارية" توضح خطوات بوتين للتخلى عن الدولار

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ للتخلي عن الدولار والتعامل بالعملات المحلية.

وقال بوتين، خلال كلمته اليوم في قمة بريكس: "نكون جبهة مشتركة بهدف إنشاء نظام عالمي جديد يكون منصفًا ويرتكز على القانون الدولي".

وأكد الرئيس الروسي أن بلدان البريكس تقدم وتعزز كل هذه الإمكانات، موضحًا أن البريكس يمثلون أكثر من 3 مليارات من السكان، ويمثلون أيضًا ضعف الاستثمارات، مضيفًا: "كذلك هناك الصادرات التي وصلت إلى 20%".

وأضاف: "لقد حددنا استراتيجيات في شراكة البريكس لـ2025، حيث إننا نعزز التعاون الثنائي وكذلك التخلي عن الدولار، والتأكيد على التعامل بالعملات المحلية في مجال المعاملات التجارية، وكذلك دعم الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، والتحول الإيكولوجي".

كما أكد أن بلاده تضطلع بدور أساسي وهناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل المجلس التجاري للبريكس وكذلك في مجلس النساء في البريكس، مشيرًا إلى أن إنشاء وتحديد سبل جديدة للنقل أمر مهم بالنسبة للبريكس.

وأشار بوتين إلى أنه تحدث عن أهمية التنمية العاجلة وكذلك المعابر ما بين الشمال والجنوب من أجل الربط بين الموانئ.