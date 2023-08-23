الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" توضح خطوات بوتين للتخلى عن الدولار

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ للتخلي عن الدولار والتعامل بالعملات المحلية.

وقال بوتين، خلال كلمته اليوم في قمة بريكس: "نكون جبهة مشتركة بهدف إنشاء نظام عالمي جديد يكون منصفًا ويرتكز على القانون الدولي".

وأكد الرئيس الروسي أن بلدان البريكس تقدم وتعزز كل هذه الإمكانات، موضحًا أن البريكس يمثلون أكثر من 3 مليارات من السكان، ويمثلون أيضًا ضعف الاستثمارات، مضيفًا: "كذلك هناك الصادرات التي وصلت إلى 20%".

وأضاف: "لقد حددنا استراتيجيات في شراكة البريكس لـ2025، حيث إننا نعزز التعاون الثنائي وكذلك التخلي عن الدولار، والتأكيد على التعامل بالعملات المحلية في مجال المعاملات التجارية، وكذلك دعم الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، والتحول الإيكولوجي".

كما أكد أن بلاده تضطلع بدور أساسي وهناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل المجلس التجاري للبريكس وكذلك في مجلس النساء في البريكس، مشيرًا إلى أن إنشاء وتحديد سبل جديدة للنقل أمر مهم بالنسبة للبريكس.

وأشار بوتين إلى أنه تحدث عن أهمية التنمية العاجلة وكذلك المعابر ما بين الشمال والجنوب من أجل الربط بين الموانئ.

بوتين الدولار التخلي عن الدولار بريكس قمة البريكس القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

القضاء الأعلى يوافق على الحركة القضائية 2024.. بالأسماء

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو اعتداء ضباط شرطة على مواطنين

صورة الطفلة كارما ضحية "تعذيب عمها" فى بولاق الدكرور

" التعليم" تفتح باب التقدم للكفاءات من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل "مدارس أبدأ"

مياه الفيوم تعقد اجتماعًا لانطلاق مشروع محطة معالجة كفر محفوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المحتوى الدرامي

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

تريند اليوم

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)