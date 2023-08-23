الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة مطروح: الموافقة على غلق 32 منشأة طبية خاصة تعمل بالمخالفة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بـمطروح، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة بجميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل وعيادات التجميل، بهدف التصدي للمخالفات.

المرور على 54 منشأت طبية خاصة  

وأوضح أن قامت الدكتورة سماح خوخه مدير إدارة العلاج الحر ترافقها الدكتورة رشا محيسن عضو إدارة العلاج الحر وأشرف فودة إداري العلاج الحر وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور على 54 منشأة طبية خاصة (عيادات طبية خاصة، معامل، عيادات تجميل)، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.

الغلق الإداري لـ11 منشأة غير مرخصة

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أنه تم تحرير 96 مخالفة إدارية وفنية، وتم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 11 منشأة كونها غير مرخصة أو تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين.

وأكد وكيل صحة مطروح أنه تم التصديق من قبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على غلق 32 منشأة طبية، خاصة تعمل بالمخالفة، وجار تنفيذ الغلق لهم مقدمًا الشكر للدكتورة سماح خوخة مدير إدارة العلاج الحر و فريق العلاج الحر بالمديرية معربًا عن تقديره لجهودهم المبذولة وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.

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