"العلاج الحر" بالدقهلية: إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة وإنذار 8

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جهته، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 147 منشأة، تشمل 32 عيادة غير مرخصة، و8 مستشفيات، وعيادات تخصصية، و23 مركزًا طبيًا ومعملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 8 منشآت لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 12منشأة، وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى.

وأشار الدكتور فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظًا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

Screenshot_20230813-142717

IMG-20230813-WA0126