وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

لقى نجل العميد حازم الخولي، مأمور قسم شرطة الشروق، اليوم مصرعه فى حادث سير داخل مدينة الشروق.

وانتقل فريق نيابة الشروق وبدر اليوم بمعاينة موقع الحادث وانتداب المعمل الجنائى للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

بداية الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة اليوم الأربعاء بلاغًا بوقوع حادث سير ووجود متوفي، وبالانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث تبين أن المتوفى هو نجل مأمور قسم شرطة الشروق العميد حازم الخولى، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، وتم نقله لمستشفى الشروق العام، لكن قد وافته المنية، وتم انتداب النيابة العامة لمعاينة الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.