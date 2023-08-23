إصابة شخصين فى حادث سير أعلى محور الصف

أصيب شخصان، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى الصف، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الجنوب اتجاه الحوامدية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

تفاصيل الحركة المرورية

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الأربعاء، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على محاور وطرق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري ومتجهة إلى إسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل، شارع الهرم، كوبري 6 أكتوبر، كوبري القبة.

شهدت حركة المركبات كثافات متحركة بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.