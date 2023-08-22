مصرع سائق وعامل فى حادث تصادم "توك توك وموتوسيكل" بإمبابة

لقى شخصان مصرعها، بينما أصيبت ربة منزل فى حادث تصادم أسفل كوبرى بشتيل بمنطقة إمبابة، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية «موتوسيكل» و«توك توك» أسفر عن متوفين ومصابين.

وانتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث المنيرة الغربية بالجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين له أن «توك توك» يقوده سائق بعمر ٤٠ سنة، و موتوسيكل يستقله عامل ٣٠ سنة (توفيا هما الاثنان) وربة منزل ٣٠ سنة مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اصطدمت خلال سيره بدراجة بخارية يقودها شخص بعمر ٢٠ سنة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ربة منزل، وتم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وأحال اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، المحضر إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، واستكمال إجراءات التصريح بالدفن.