"شعبة الدخان": التجار لديهم مخزون يعادل إنتاج الشرقية للدخان لمدة شهر

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن السبب الرئيسي في أزمة ارتفاع أسعار السجائر وعدم توافرها هو تخزين التجار قائلًا: "التجار عندهم سجائر مخزنة أكثر من إنتاج الشرقية للدخان لمدة شهر كامل"، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار المنتج.

يجب تطبيق قانون تعديل الضرائب على السجائر

أضاف الإمبابي، لـ"الدستور" أن هناك عددًا من الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها للخروج من أزمة أسعار السجائر، منها الإسراع في إصدار قانون التعديل الضريبي على السجائر ويجب العمل به في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن التعديل الضريبي للسجائر سيكون له مردود إيجابي على الأسعار، حيث إن الأسعار سترتفع ما بين 2 - 3 جنيهات، فقط، على العكس من الزيادة التي تشهدها السوق الآن، وهى زيادة غير مبررة وجشع من التجار، حيث إنه من الممكن أن تصل الزيادة ما بين 15 - 25 جنيهًا بحسب المنطقة، لكن مع تطبيق ذلك القانون سيكون هناك استقرار في أسعار السجائر وعدم وجود تلاعب في الأسعار من قِبل التجار.

رئيس شعبة الدخان يضع حلولًا للخروج من أزمة السجائر

واقترح رئيس شعبة الدخان والمعسل حلًا آخر للخروج من تلك الأزمة وهو ضرورة قلب هرم التوزيع من خلال الشركات، حيث إنه يجب أن يتم التوزيع من الشركات إلى السوبر ماركت والبنزينة وتجار التجزئة لضبط الأسعار ولحجم تلاعب التجار، وهناك مقترح آخر وهو أن السجائر التي قامت وزارة التموين بضبطها يتم طرحها في بنزينة وطنية؛ لتقليل الأزمة.

عدم تطبيق قانون الضرائب سوف يتسبب بضياع مليارات على الدولة

وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر أن عدم تطبيق قانون الضرائب على السجائر، حتى الآن، سيتسبب في إهدار مليارات الجنيهات التي يمكن أن تدخل في خزينة الدولة، إضافة إلى عدم إنهاء العشوائية في عمليات البيع وعدم ضبط الأسواق ووضع عقبات حاسمة لكل تاجر يقوم بالتلاعب في الأسعار حتى يتم ضبط السوق بشكل كامل.