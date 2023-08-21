الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أزمة الكيف.. الأرقام الرسمية تفجّر مفاجأة عن السجائر و30% زيادة فى الواردات

السجائر
السجائر

تشهد سوق بيع السجائر ومنتجات التبغ المستوردة والمحلية حالة كبيرة من الاضطراب على خلفية ارتفاعات قياسية سجّلتها أسعار مختلف الأصناف مع ندرة المتوافر منها، فى المحال التجارية والأكشاك، وسط محاولات حكومية للسيطرة على الأزمة.

وبحسب الأرقام الرسمية، تعتمد مصر على استيراد جزء من الاستهلاك المحلى من منتجات التبغ من الخارج، والتى تتراوح بين 250 لـ300 ألف دولار كمتوسط سنوى، ومؤخرًا عززت مصر وارداتها من تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ إلى نحو 118.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 91.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 27.1 مليون دولار، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

فيما بلغت واردات تبغ ورق دخان 20.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023، مقابل 38.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 17.5 مليون دولار.

لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار أصناف السجائر محليًا، بدأت الحكومة التحرك نحو ضخ كميات كبيرة في السوق لضبط الأسعار وسد العجز، وفرض رقابة على التجار المخالفين.

من ناحية أخرى، قدّرت قيمة الشاى المستورد بنحو 128.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 150.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بانخفاض بلغت قيمته 22.2 مليون دولار، وسجلت واردات سكر مكرر 48 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 39 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9 آلاف دولار.

كانت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد تراجعت إلى حدود 33.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو من عام 2023 مقابل 42.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 8.7 مليار دولار.

تبغ مفروم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاحصاء واردات تبغ الشاي

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