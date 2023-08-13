السيجارة الفرط بـ5 جنيهات.. شعبة الدخان تقترح حلاً لأزمة أسعار السجائر

قال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان في اتحاد الصناعات، إن مصر تنتج سنويا 85 مليار سيجارة ما يثير علامات الاستفهام حول الارتفاع في أسعار السجائر المستمر.

وأضاف إمبابي في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الشعبة قدمت اقتراحا أمس السبت تطلب من خلاله طرح السجائر التي تم ضبطها بعد أن أخفاها بعض التجار والتي تقارب 200 ألف علبة سجائر في أسواق محطات البنزين، لحل الأزمة الحالية بشكل نهائي خاصة أن المضبوطات تقدر بإنتاج الشركة الشرقية خلال شهر.

اللافت للنظر إلى أن الأزمة تسببت في رفع سعر السيجارة «الفرط». وقد رصدت “الدستور” بعض أسعار السجائر وهي كالآتي:

سعر السيجارة الكليوباترا 4 جنيهات

إل إم 4.5 جنيه

ميريت 5 جنيهات

مارلبورو أحمر 5 جنيهات

رويال 3 جنيهات

تارجت 3 جنيهات

تايم 3 جنيهات

ونستون 4 جنيهات

سيجار كابتن بلاك من 10 لـ 15 جنيهات

وسبق، أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أن السعر الحقيقي لعبوة سجائر كليوباترا وهو 7 جنيهات من الشركة دون الضرائب أو رسوم التأمين الصحي، وبعد إضافة هذه الضرائب والرسوم، يصل السعر الرسمي للمستهلك بعدها إلى 24 جنيها.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن ذلك يأتي في الوقت الذي يحقق فيه بعض التجار، مكاسب فوق سعر المستهلك تصل إلى 4 أضعاف سعرها الحقيقي بدون ضرائب أو رسوم، وهي زيادات مريبة وغير طبيعية، وقد يكون لها أهداف أكبر من مجرد "جشع تجار".

وذكر أمان أن عددًا كبيرًا من تجار السجائر في منطقة باب البحر بالقاهرة، وجزء كبير منهم تجار جملة، غير مسجلين لدى الشركة، ويبيعون كميات من السجائر بين المهربة، من أجل التحكم في السوق، وتصل الحصة السوقية للشركة الشرقية من سوق السجائر في مصر إلى بين 70 و75%.

وفي سياق متصل، اتخذت بعض المحافظات قرارات لضبط السوق، ومنها محافظة مطروح التي قررت مديرية التموين عدم بيع أي علبة سجائر كليوباترا إلا في وجود موظف التموين، ومن يخالف ذلك أو عدم التزام أي تاجر بالتعليمات سيتم شطبه نهائيًا من الشركة.

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح في بيانه: “تم اتخاذ قرار عدم قيام أي تاجر جملة أو تجزئة ببيع سجائر كليوباترا إلا في وجود التموين كما هو متبع في بيع اللحوم والأرز وخلافه، ونظرا لورود حصة غدًا من الشركة الشرقية للدخان سيتم استلام حصص التجار في وجودي، مع عدم بيع أي علبة إلا في وجود مفتش تموين”.