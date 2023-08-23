الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لليوم السادس.. طائرة بدون طيار تضرب مبنى في موسكو

موسكو
موسكو

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن تضرر مبنى قيد الإنشاء في الحي المالي بالعاصمة الروسية، حيث قُتل ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود.

وضربت طائرة بدون طيار مبنى قيد الإنشاء في الحي المالي بموسكو في وقت مبكر من يوم الأربعاء، في الليلة السادسة على التوالي من الهجمات الجوية على العاصمة الروسية.

الحي التجاري بموسكو 

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موسكو: إسقاط مسيرة بمنطقة موجايسكى وأخرى تصطدم بمبنى قرب الكرملين

كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية، أن دوي انفجار قوي سمع في الحي التجاري بموسكو الأربعاء، بعد وقت قصير من تعليق الرحلات الجوية في مطارات المدينة.

 ونشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر لحظة الانفجار الذي خلف فتحات متفحمة في جوانب المباني، المنطقة المركزية تبعد أقل من 3 أميال عن الكرملين.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الجيش الروسي أسقط طائرتين مسيرتين أخريين فوق الجزء الغربي من منطقة موسكو.

وشنت أوكرانيا حملة من ضربات الطائرات بدون طيار استهدفت العاصمة الروسية في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى إظهار قدرتها على ضرب موسكو وإبقاء حرب الكرملين في قلوب وعقول النخب الروسية وغيرهم ممن يسعون إلى تجاهل غزو أوكرانيا.

وكانت موجات سابقة من ضربات الطائرات بدون طيار قد ضربت المركز المالي لمدينة موسكو، أو المباني السكنية الأخرى، أو استهدفت مناطق في الضواحي الغربية الثرية لمنطقة روبليوفكا، على بعد أميال قليلة من مقر إقامة فلاديمير بوتين في نوفو أوجاريوفو. وعلى الرغم من أن هجمات الطائرات بدون طيار على موسكو حدثت بشكل شبه يومي في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لم تتسبب في أضرار تذكر ولم تقع إصابات.

ومع ذلك، فقد أثارت فوضى في السفر، حيث اضطرت المطارات الرئيسية حول العاصمة الروسية إلى الإغلاق بشكل متكرر أمام الرحلات المغادرة والقادمة.

وعلقت مطارات موسكو رحلاتها في وقت مبكر من اليوم الأربعاء قبل أن تستأنفها في وقت لاحق.

وفي يوم الأربعاء أيضًا، قال حاكم منطقة بيلغورود، المجاورة لأوكرانيا، إن طائرة بدون طيار أوكرانية ضربت مصحة في إحدى القرى. 

وأضاف أن شخصين لقيا حتفهما على الفور ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياة شخص ثالث، وإذا تم تأكيد الهجوم بطائرة بدون طيار، فإنه يمثل أول حادث معروف يتعلق بإصابات بين المدنيين على الأراضي الروسية.

وأفادت التقارير أن غارة جوية بطائرة بدون طيار في أوكرانيا دمرت قاذفة روسية أسرع من الصوت.

وترفض أوكرانيا عادة إعلان مسؤوليتها عن الهجمات على الأراضي الروسية، على الرغم من أن المسؤولين في كييف احتفلوا في كثير من الأحيان بمثل هذه الهجمات بتصريحات مبهمة أو ساخرة. 

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهجمات على الأراضي الروسية كانت "عملية حتمية وطبيعية وعادلة تمامًا" للحرب بين البلدين.
 

موسكو القصف أوكرانيا روسيا الهجمات

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