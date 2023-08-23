إعادة تشغيل مطارات موسكو بعد تعليقها بسبب هجمات أوكرانية

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل مطارات موسكو بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في ساعات الصباح المبكرة نتيجة محاولة هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

وعلى صعيد آخر، أوضحت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة، إن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة موسكو.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الروسية، أنها شوشت على طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو مما أدى لسقوطها، دون سقوط أي ضحايا، فيما أفادت وكالة تاس للأنباء بتعليق رحلات الوصول والمغادرة في مطار فنوكوفو في موسكو، وفرض قيود على حركة وصول ومغادرة الطائرات في مطار دوموديدوفو في موسكو.