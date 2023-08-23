الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| قطر ناقلة بترول بقناة السويس.. وسعر الدولار اليوم

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند". 

علاقة تاريخية ربطت الفنان حكيم بـ أحمد الشوكي

تصدر الفنان حكيم تريند البحث على محرك البحث “جوجل” عقب تواجده في عزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي، المقام  بمسجد الخلفاء الراشدين في البحر الأعظم بالجيزة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان حكيم في عزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي وكان في حالة حزن شديدة وتأثر بعد غياب صديقه عنه، وفي هذا التقرير نرصد لكم بداية الصداقة القوية.. للمزيد اضغط هنا.

أول صور لعملية قطر ناقلة البترول "BURRI" بعد تعطلها بقناة السويس

حصلت "الدستور" على صور لأعمال قطر ناقلة البترول "BURRI"، بعدما تعرضت لاحتكاك مع ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" في الكيلو 144 ترقيم قناة السويس، ما أدى لتوقف حركة الملاحة.. للمزيد اضغط هنا.

موسكو: خطط أمريكا واليابان لنشر صواريخ فى آسيا تهديد إضافى لأمن الشرق الروسى

أكد مجلس الأمن الروسي أن الخطط الأمريكية اليابانية لنشر صواريخ في آسيا؛ بمثابة تهديد إضافي لأمن الشرق الأقصى الروسي، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك عقب إعلان كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التزامها بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالكامل.. للمزيد اضغط هنا.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-8-2023

ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري و الليرة السورية خلال منتصف التعاملات في البنوك وماكينات الصرافة، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه.. للمزيد اضغط هنا.

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