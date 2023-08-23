بعد تصدره التريند.. علاقة تاريخية ربطت الفنان حكيم بـ أحمد الشوكي؟

تصدر الفنان حكيم تريند البحث على محرك البحث “جوجل” عقب تواجده في عزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي، المقام بمسجد الخلفاء الراشدين في البحر الأعظم بالجيزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان حكيم في عزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي وكان في حالة حزن شديدة وتأثر بعد غياب صديقه عنه، وفي هذا التقرير نرصد لكم بداية الصداقة القوية التي جمعت ما بين المطرب حكيم بـ أحمد الشوكي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

ما هي العلاقة التي تربط حكيم بـ أحمد الشوكي؟

حرص الفنان حكيم على حضور عزاء الفنان أحمد الشوكي، الذي تعاون معه في أغنية "أعملك إيه" عام 1995 وحققت نجاحا كبيرًا وقتها وغيرت مصير بدايتهم الفنية الغنائية معًا.

وجمعت علاقة صداقة قوية ما بين الفنان الراحل أحمد الشوكي والفنان حكيم منذ بدايه مشوارهم الفني، وأسسا فرقة “أنغام للغناء” ومن بعدها تتكون الصداقة القوية بينهم، وكان لها الدور الفاعل في مشوارهما.

ومن ضمن القصص التي تدل على قوة صداقة أحمد الشوكي بصديقه المطرب حكيم عرض السبكي أغنية “حلاوة روح” عليه وعلى حكيم ومطربين آخرين.

وبعدما علم أحمد الشوكي أن حكيم مرشح لغناء أغنية حلاوة روح؛ نصح السبكي بأن صديقه حكيم، هو الأنسب لغنائها، وبالفعل، قام حكيم بغناء الأغنية لتحقق نجاحاً كبيراً وتكون من الأغاني الأساسية في الأفراح الشعبية.

نعي حكيم لصديقه أحمد الشوكي

نعى المطرب حكيم، الفنان أحمد الشوكي صاحب أغنية «أعملك أي»، الذي توفي يوم الجمعة 18 أغسطس، حيث جمعتهما صداقة قوية منذ بدايتهما الفنية.

وكتب المطرب حكيم عبر حسابه بموقع إنستجرام: 'إنا لله وانا اليه راجعون.. رحل أغلى الناس، أحمد الشوكي، الفنان الإنسان، عشرة عمري الذي لم تنقطع علاقتنا منذ أن انطلاقنا سويا في المنيا، لن انساك وستظل ذكرياتنا الجميلة محفورة في داخلي".

الجدير بالذكر، وبدأ أحمد الشوكي مشواره في مجال الفن في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت انطلاقته الحقيقية مع ألبومه الغنائي الأول «أعملك إيه» في بداية التسعينيات، وكانت له تجارب قليلة في مجال التمثيل، خصوصًا في الأعمال المسرحية.