وفاة المطرب الشعبى أحمد الشوكى صاحب أغنية "أعملك إيه"

توفي، قبل قليل، المطرب الشعبي أحمد الشوكي، الذى اشتهر بأغنية "أعملك إيه" التي غنّاها عام 1995 وحققت نجاحًا كبيرًا آنذاك.

وأعلن حسام عزت، مدير أعمال الشوكي، عن وفاة المطرب، على أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة، ظهر اليوم، في بني مزار بمحافظة المنيا، في حضور عائلته وأصدقائه وأبناء قريته.

واشتهر الشوكي بالغناء الشعبي في فترة التسعينيات، إلا أنه اختفى عن الساحة لفترة قبل عودته مجددًا.

وبدأ أحمد الشوكي مشواره في مجال الفن في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت انطلاقته الحقيقية مع ألبومه الغنائي الأول «أعملك إيه» في بداية التسعينيات، وكانت له تجارب قليلة في مجال التمثيل، خصوصًا في الأعمال المسرحية.