الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تصدرهما التريند.. تغريد العريني وشقيقها محمد يشعلا ستديو "الستات ميعرفوش يكدبوا"

تغريد العريني وشقيقها
تغريد العريني وشقيقها محمد

استضاف برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، كلا من الطفلة تغريد العريني وشقيقها الأكبر محمد، بعد تصدرهما التريند خلال الفترة الأخيرة.

وتألقت الطفلة تغريد العريني وشقيقها الأكبر محمد، في تقديم مجموعة من الأغاني، وكانت أبرزها "برضاي ياخالقي"، وشاركتهما الفنانة والإعلامية منى عبدالغني.

كما قدما كلا من الشقيقين أغنية "حلاوة روح" وهي التي تسببت في تصدرهما التريند خلال اليومين السابقين، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، والذي حصد على تفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا.

من هي تغريد العريني وشقيقها محمد؟

والجدير بالذكر أن تغريد العريني وشقيقها محمد، أسسا حساب على موقع "التيك توك" حيث نشروا عليه عدة مقاطع فيديو أظهرت قوة موهبتهما في الغناء، وحصلت من خلال الفيديوهات على ملايين المشاهدات.

تغريد العريني محمد العريني الستات ميعرفوش يكدبوا برضاك ياخالقي التريند

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