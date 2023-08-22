موسكو: خطط أمريكا واليابان لنشر صواريخ في آسيا تهديد إضافي لأمن الشرق الروسي

أكد مجلس الأمن الروسي، أن الخطط الأمريكية اليابانية لنشر صواريخ في آسيا؛ بمثابة تهديد إضافي لأمن الشرق الأقصى الروسي، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك عقب، إعلان كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التزامها بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة عمل لمكافحة التهديدات السيبرانية النابعة من جانب بيونج يانج.

جاء في بيان لقمة قادة الدول الثلاث في كامب ديفيد: "نعلن عن إنشاء مجموعة عمل ثلاثية جديدة لتطوير تعاوننا، بما في ذلك مع المجتمع الدولي، لمكافحة التهديدات السيبرانية من جانب كوريا الشمالية، ومنع تهربها من العقوبات السيبرانية".

كما أعلنت عن بدء تبادل المعلومات حول اختبارات إطلاق الصواريخ التي تقوم بيونج يانج، بحلول نهاية العام الجاري.

كذلك، أعلنت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التزامها باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة؛ حسبما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة "يونهاب".

وجاء في البيان:"تلتزم اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة، كما تتعهد بتعزيز التعاون بهدف تشجيع الالتزام بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية".