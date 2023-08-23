الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول صور لعملية قطر ناقلة البترول "BURRI" بعد تعطلها بقناة السويس

سفينة
سفينة

حصلت "الدستور" على صور لأعمال قطر ناقلة البترول "BURRI"، بعدما تعرضت لاحتكاك مع ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" في الكيلو 144 ترقيم قناة السويس، ما أدى لتوقف حركة الملاحة.


شهد المجرى الملاحي لقناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، احتكاكًا بسيطًا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها "BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة "BW LESMES" بالمجرى الملاحي بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها الناقلتان، حيث تمكنت من سحب الناقلة "BURRI" ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES"، وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد 160 طنًا، والقاطرات "مصاحب 2" و"سويس 1" و"سويس 2"، مشيرًا إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES" خارج المجرى الملاحي للقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أي تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI" أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات، حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة "BURRI" إلى خارج المجرى الملاحي.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس؛ للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري، والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.          

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