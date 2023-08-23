بدء الاستعدادات لاستقبال رئيس الوفد وقيادات الحزب بضريح سعد زغلول

بدأت الاستعدادات بضريح سعد زغلول لاستقبال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد وقيادات وأعضاء الحزب، عصر اليوم، في الاحتفالية التي يقيمها الحزب سنويًا إحياءً لذكرى رحيل زعمائه الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، الذين رحلوا جميعًا في شهر أغسطس.

ويلقي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، اليوم، خطابًا سياسيًا هامًا من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول.

الاستعداد لانتخابات الرئاسة وملامح البرنامج الانتخابى

يحتفل اليوم الأربعاء حزب الوفد بـذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

ويلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى هذه المناسبة خطابًا سياسيًا مهمًا من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأى العام.

استعدادات أمام ضريح سعد زغلول

ويتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسى تشهده البلاد.

كما يتناول الخطاب ملامح المرحلة المقبلة والاستعدادات للحملة الانتخابية فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابى الذى سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.

احتفالات أمام ضريح سعد

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام الحزب والمتحدث الرسمى باسم الوفد، عن أن الاحتفالات ستبدأ فى الساعة الثالثة عصر اليوم، من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول، بعد إتمام جميع التجهيزات لاستقبال رئيس الوفد وقيادات الحزب.

استعدادات أمام ضريح سعد زغلول

ويشهد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، بعد ذلك احتفال مكتبة الوفد بمعهد الدراسات السياسية بذكرى الزعماء الثلاثة، واستعراض مجموعة متميزة لأبرز المؤلفات التى تناولت سيرة زعماء الوفد وكفاحهم ضد المستعمر البريطانى منذ عام 1918.

يذكر أن الزعيم فؤاد سراج الدين لقى ربه فى 9 أغسطس عام 2000، والزعيم مصطفى النحاس فى 23 أغسطس 1965، والزعيم سعد زغلول فى 23 أغسطس 1927.

استعدادات أمام ضريح سعد زغلول

استعدادات أمام ضريح سعد زغلول

استعدادات أمام ضريح سعد زغلول