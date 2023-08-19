"الوفد" يرحب بقرارات العفو الرئاسى والإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا

رحب حزب الوفد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدمًا صلاحياته الدستورية.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، إنه رحب منذ بداية إصدار قرارات العفو الرئاسي وتشكيل لجنة مختصة بذلك بكل قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.

وثمن رئيس الوفد قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا، داعيًا إلى فحص سجلات باقي المحبوسين احتياطيًا والإفراج عن أكبر عدد منهم.