نائب الوفد: الحوار الوطني وحد الجبهة الداخلية وعزز التفاف المصريين خلف القيادة السياسية

ثمن النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمخرجات الحوار الوطني، وإعلان إحالة التوصيات الصادرة عنه إلى الجهات المعنية للعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد مجددًا وبما لا يدع مجالًا للشك جدية دعوة الرئيس لإجراء الحوار الوطني بغرض تحديد أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة في مختلف الملفات والقضايا التي تشغل المجتمع.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن حرص الرئيس وجديته في التعامل مع توصيات الحوار الوطني منذ بداية الدعوة انعكس بشكل مباشر على القوى الاجتماعية والسياسية والشعبية المشاركة في الحوار، حيث أحدث الحوار حالة من الزخم غير المسبوق، لنجد أطيافًا مختلفة تجلس على مائدة واحدة تحت هدف واحد هو مصلحة الدولة الوطنية، دون النظر إلى المصالح الشخصية أو الحزبية، مؤكدًا أن الحوار نجح في توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاف المصريين بكل طوائفهم خلف الدولة وقيادتها السياسية.

ولفت وهدان إلى أنه من المتوقع أن تتحول توصيات الحوار الوطني إلى قرارات وإجراءات تشريعية خلال الفترة المقبلة، منها ما يتعلق بشكل مباشر بحياة المصريين ويساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم، مؤكدًا أن الدولة تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها، لذلك ستكون هناك استجابة للتوصيات التي تتعلق به.

وأكد النائب الوفدي على أن نجاح الحوار الوطني مع اقتراب وصوله إلى محطته الأخيرة، يؤكد صحة وسلامة موقف الرئيس في دعوته للحوار، والتي حاول البعض التشكيك في جدواها، كما أنه رسخ لمبدأ الحوار وحرية الرأي والتعبير بين القوى السياسية وتقبل الاختلاف، وهي المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة، داعيًا جميع أطياف الشعب للاستمرار في دعم هذا المسار.