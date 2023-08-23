برلماني: مبادرة "الألف يوم الذهبية" توفر 166 مليار جنيه سنويًا

شارك المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، والتي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أمس.

أهداف المبادرة

وأوضح النائب في تصريحات له اليوم، أن المبادرة التي تتبناها الدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، تهدف إلى حل مشاكل الولادة المبكرة وتخفيض معدلات التقزم وتخفيض معدلات الولادة غير الطبيعية، والمباعدة بين الحمل والآخر لمدة 3 سنوات (إلى 75%)، ورفع معدل الرضاعة الطبيعية من 10% إلى 76%، ورفع معدلات الولادة الطبيعية إلى 56%، وتخفيض معدلات الحمل غير المرغوب إلى 3%، مما سيعود بالنفع على صحة أبنائنا والامهات أيضًا.

توفير 166 مليار جنيه سنويًا

وقال منصور، إن الشرح الذي قامت به الدكتورة عبلة، أوضح أن المتوقع توفيره حوالي 166 مليار جنيه سنويًا، مقسمة كالتالي: بند الحضانات 87 مليار جنيه سنويًا، و25 مليار جنيه التوحد، و25 مليار جنيه السكر، و20 مليار جنيه التقزم والأنيميا و6 مليار جنيه الإعاقة و2 مليار جنيه الألبان الصناعية)، بالإضافة إلى وجود حوالي مليونيِّ طفل ذوي إعاقة، والأمر يحتاج خطوات على الطريق، منها تدريب الأطباء والتمريض وتدريب المثقفين والرائدات ووضع سياسات للتثقيف ورفع الوعي ولابد من وجود دور واضح للإعلام، وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة 10 محافظات والمرحلة الثانية 17 محافظة.

جهود متواصلة لدعم الأطفال المبتسرين

وأشار المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه قد شارك العام الماضي في الماراثون الذي أقيم على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لدعم الأطفال المبتسرين، وهو جزء من عمل المبادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال المبسترين هم الأطفال الذين يولدون قبل إتمام 37 أسبوعًا من الحمل، يطلق على هؤلاء الأطفال اسم الأطفال المبتسرين لأنهم يولدون قبل انتهاء فترة الحمل، وفي هذه الحالة يتوجب على الوالدين ومقدمي الرعاية للأطفال الخدج القيام بالعديد من الإجراءات للحفاظ على صحة الطفل المبتسر، وأهمها إبقاء الطفل دافئًا خاصة بعد الاستحمام وأثناء تغيير الملابس، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة دافئة.