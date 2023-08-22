"نقل النواب": حفظ قضايا التمويل الأجنبي نجاح للحوار الوطني

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، إن الانتهاء وحفظ التحقيق لـ75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي، تأكيد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ورؤية مصر 2030.

بداية فتح المجال العام

أضاف عابد، في تصريحات صحفية أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائن ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادر في هذه التحقيقات التي شملت 75 منظمة بداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة و القيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن المجتمع المدني يشمل الكثير من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

التزام بالمواثيق الدولية

أشار عابد إلى أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية و موضوعية مما يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

يشار إلى أن صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).

وتابع القاضي في بيان صادر عن وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، و البعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.

وبناء على قرار قاضي التحقيقات الخاص بحفظ التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي فإنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات.