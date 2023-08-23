كواليس اعتقال ترامب.. لماذا وافق الرئيس السابق على تسليم نفسه إلى السجن؟

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه من المتوقع أن يسلم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق نفسه إلى سلطات سجن مقاطعة فولتون مساء الخميس، بتهم الابتزاز والتآمر بشأن جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، ليثار الجدل عن كواليس اعتقال ترامب وكيفية التعامل معه، والسبب وراء موافقته على تسليم نفسه إلى السجن.

كواليس تسليم ترامب نفسه

وتابعت أن الرئيس الأمريكي السابق كان يسعى إلى صرف الانتباه عن مهانة الاستسلام وتحويل الأمر لما يشبه السيرك، حيث جعل محاميه يتفاوضون بشأن الحجز على أن يتم خلال ساعات المشاهدة الرئيسية لشبكات الأخبار الفضائية، حتى يعرف الجميع بشأن اعتقاله.

وأضافت أن ترامب نشر عبر منصته "تروث سوشال" أنه سيتم اعتقاله مساء اليوم الخميس، حيث أصبح الرئيس السابق متهمًا جنائيًا في قضية رابعة الأسبوع الماضي عندما سلمت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام مترامية الأطراف مكونة من 41 تهمة تتهم ترامب و18 آخرين بالانخراط في مشروع إجرامي، وارتكاب تزوير الانتخابات في محاولة لعكس هزيمته في عام 2020.

وأوضحت أنه يبدو أن ترامب عاد إلى غريزته لتعظيم معدلات المشاهدة التليفزيونية لصالحه بعد استسلامه للسلطات في أتلانتا، ويمكنه توسيع تغطية الإجراءات من خلال التحدث بعد ذلك أمام الكاميرات والمراسلين.

وتابعت أن استراتيجية ترامب تتضمن تحويل عملية تسليم نفسه إلى محاولة لتشويه لوائح الاتهام الأربعة التي تطارده، والاستفادة من الفراغ المعلوماتي الذي تركه المدعون العامون بعد مثل هذه الأحداث لفرض حججه الخاصة على الاتهامات.

وأضافت أنه بالرغم من أن ترامب يفضل عدم توجيه الاتهام إليه، إلا أنه بمجرد توجيه الاتهام إليه، يتحرك لتقديم نفسه على أنه متحدٍ، وأعرب عن أسفه أمام أنصاره لأنه من المفترض أنه ضحية لتحقيقات حزبية، وهو ما يحتاج إلى دعمهم السياسي والمالي لها.

وأفادت الصحيفة بأنه من المتوقع أن يكون تسليم ترامب نفسه في حد ذاته أمرًا عاديًا، حيث يتم تحويله إلى سجن رايس ستريت الواقع شمال غرب وسط مدينة أتلانتا، حيث يُؤخذ عادةً المتهمون في مقاطعة فولتون، وتتضمن عملية الحجز تصويرًا شخصيًا وأخذ بصمات الأصابع وتسجيل الطول والوزن.

وقالت المصادر إن ترامب طلب من محاميه والمخابرات الأمريكية إعفاءه من التصوير، رغم أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان سيحصل على معاملة خاصة أم لا، فإن عمدة مقاطعة فولتون، باتريك لابات، قد قال في وقت سابق إن ترامب لن يعامل بشكل مختلف.

وتابعت المصادر: يبدو أن المتهمين الثمانية عشر الآخرين في قضية تخريب الانتخابات لعام 2020 يتلقون معاملة منتظمة بناءً على سجلات السجن عبر الإنترنت لمحامي ترامب السابق جون إيستمان وآخرين، الذين تم الإعلان عن طولهم ووزنهم ومظهرهم الشخصي.

ومع ذلك، قال خبراء قانونيون إن ترامب قد يواجه صعوبات كبيرة في هذه الحجة، لأنه سيتعين عليه إظهار أن اتخاذ خطوات لتغيير نتيجة انتخابات 2020 في جورجيا يعني أنه يتصرف بصفته الرسمية كرئيس.