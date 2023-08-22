الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إعلانه تسليم نفسه.. هل يتم اعتقال ترامب في جورجيا الخميس؟

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيسلم نفسه إلى السلطات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الخميس المقبل بعد أن وجهت إليه اتهامات تتعلق بجهود مزعومة لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

وكتب ترامب:"هل تصدق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا، جورجيا، الخميس ليتم اعتقالي من قبل المدعي العام لليسار الراديكالي فاني ويليس الذي يشرف على واحدة من أكبر كوارث القتل والجرائم العنيفة في التاريخ الأمريكي" على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به Truth Social، منتقدًا المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس.

ومضى الرئيس السابق في وصف محاكمة ويليس بأنها "مطاردة ساحرات" تهدف إلى الإضرار بترشحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

الاتهامات الموجهة لترامب

تم توجيه الاتهام إلى ترامب و18 آخرين بتهم جناية حكومية الأسبوع الماضي، وأمامهم حتى ظهر يوم 25 أغسطس لتسليم أنفسهم إلى سجن مقاطعة فولتون.

تم تحديد كفالة ترامب يوم الاثنين بمبلغ 200 ألف دولار، ويُحظر عليه تخويف المتهمين أو الشهود الآخرين في القضية، بما في ذلك على وسائل التواصل من بين قيود أخرى، وفقًا لأمر كفالة الموافقة الذي وقعه محاميه، ويليس والقاضي سكوت مكافي ، الذي ويرأس القضي

وقال مكتب عمدة مقاطعة فولتون إنه عندما يستسلم ترامب، سيكون هناك "إغلاق صارم" للمنطقة المحيطة بالسجن في أتلانتا ويخضع المرفق حاليًا للتحقيق من قبل وزارة العدل بشأن ظروفه.

واقترح ويليس، الذي تابع لائحة الاتهام بعد تحقيق استمر عامين في الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية في جورجيا، في ملف المحكمة أن تتم محاكمات جميع المتهمين التسعة عشر في الأسبوع الذي يبدأ في 5 سبتمبر، وطلب أن تبدأ المحاكمة في مارس 2024. .

الرئيس السابق متهم بـ13 تهمة بما في ذلك انتهاك قانون جورجيا للابتزاز والإدلاء ببيانات وكتابات كاذبة، والتآمر لارتكاب التزوير، فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة لاستبدال الناخبين الرئاسيين المنتخبين حسب الأصول بناخبين جدد سيصوتون للرئيس السابق.

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