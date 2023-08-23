إخماد حريق كابل كهرباء بالشيخ زايد

اندلع قبل قليل، حريق بكابل كهرباء داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، وتمكّن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده، ونتج عنها إصابة حارس الفيلا ونقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق داخل فيلا، بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبيّن اشتعاله بكابل كهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مسببات الحرائق

تتعدد أسباب الحرائق الممتدة، ومن أهمها الإهمال البشري وحرائق المطبخ والتدخين وعدم إطفاء السجائر في الأماكن المخصصة لها وحدوث ماس كهربائي وتسرب الغاز، لتفادي هذه الحوادث، يجب التأكد من جودة وصلات الكهرباء وعدم حدوث شرارات في أي مكان بالمنزل ووجود طفاية حريق مناسبة وصيانة أجهزة التكييف دوريًا.

كما ينبغي فصل التيار الكهربائي عند القيام بأعمال منزلية وصيانة الأسلاك الكهربائية دوريًا، ويجب التأكد من موصلية الأسلاك الكهربائية وعدم تشغيل أكثر من جهاز في مشترك واحد، كما يجب تجنب وضع الأثاث على أسلاك الكهرباء وعدم وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ولا ينبغي تشغيل التكييفات لفترات طويلة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.